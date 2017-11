Le resto Québec Deli revit sur la rue Jarry

Passé proche de la fermeture il y a quelques mois, le restaurant Québec Deli a changé de propriétaire en septembre. Les nouveaux responsables de l’établissement veulent relancer cette institution de Villeray.

«Tout le monde connaît Québec Deli dans le quartier, c’est un landmark», estime Chris Malanos, cuisinier et copropriétaire de cette enseigne de la rue Jarry. Avec son partenaire d’affaires George Agionicolaitis, il a décidé de racheter le restaurant afin de le sauver d’une disparition certaine.

«C’est un bijou du quartier. […] On a aucun doute qu’on va restaurer la réputation de la place et retrouver son esprit.»

Chris Malanos, copropriétaire de Québec Deli.

Cet établissement villerois a pignon sur rue depuis 1966, mais il a connu une forte baisse d’achalandage et de chiffre d’affaires ces dernières années, en raison notamment des longs travaux sur la rue Jarry.

«On veut rétablir la réputation de la place comme elle était avant, mais en faisant un Deli plus moderne et contemporain», explique M. Malanos.

Après environ six semaines de travaux pour refaire la décoration, Québec Deli a rouvert courant octobre avec l’ambition de redevenir un restaurant de quartier convivial et familial.

«On veut faire quelque chose de bon, pas trop cher et on essaye de satisfaire tout le monde. Ici tu peux amener tes grands-parents, tes parents et tes enfants. On veut que les gens se sentent bienvenus», lance Chris Malanos.

Si les deux nouveaux propriétaires souhaitent donner un nouvel élan, ils ont toutefois conservé en poste plusieurs membres de l’ancienne équipe, qui saluent l’arrivée de cette nouvelle direction.

«On a fermé cinq mois et ça a été dur. Là, je crois que ça va marcher. On voit que les clients fidèles reviennent avec la chaleur des banquettes et le confort. C’est un peu comme avant», se réjouit Mario Tremblay qui travaille depuis 30 ans à Québec Deli.

Simplicité et nouveautés

Ancien chef d’un restaurant italien chic de la rive sud, M. Malanos prend les rênes du cinquième restaurant de sa carrière avec Québec Deli. Ce cuisinier se replonge dans ses débuts puisqu’il a commencé à manier poêlons et fourneaux dans un Deli de Saint-Eustache dans les années 80.

«À la dernière place où je travaillais, le petit morceau de viande était à 45$. C’était bon, mais en vieillissant, je veux faire des choses plus simples. Avec le temps, tu réalises que la simplicité est parfois ce qu’il y a de plus beau», pense le cuisinier.

Pour autant et même s’il ne renie pas les classiques de son restaurant, le chef veut revoir le menu pour y incorporer de nouveaux éléments des gastronomies canadiennes, françaises et italiennes.

«C’est pas juste une place pour manger un smoked meat. On n’est plus dans les années 70-80 où les gens mangeaient n’importe quoi, aujourd’hui ils recherchent de la qualité. Je le vois, mes enfants mangent mieux que moi», assure Chris Malanos.

Ambitieuse, la nouvelle direction peut accueillir jusqu’à 130 personnes grâce à la réouverture d’une deuxième salle qui avait été fermée par les anciens propriétaires. Chris Malanos et George Agionicolaitis espèrent reconquérir le cœur des villerois pour faire briller de nouveau l’enseigne bleue et blanche de Québec Deli sur la rue Jarry.

Québec Deli est situé au 590 rue Jarry Est.