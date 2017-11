Des tensions autour d’un projet immobilier dans Parc-Extension

Les expulsions ont commencé Au mois de septembre, des lettres d’éviction qui donnaient 32 jours aux locataires pour partir ont été envoyées par huissier. La majorité d’entre eux ont déménagé, mais deux commerces et un organisme font encore de la résistance. «Je veux au moins qu’il me paye mes frais de déménagement. […] Je ne peux pas partir en 32 jours. Il m’a déjà menacé de me couper l’eau et l’électricité si je n’étais pas parti à la fin de décembre», s’insurge Mohammed Azizul Haque, qui gère le Marché Pardesh, un petit supermarché installé en demi-sous-sol de ce bâtiment.