La place Shamrock accueille son premier festival des Fêtes

Noël sera dans l’air à la place Shamrock dans les prochaines semaines lors de son tout premier événement hivernal.

La fabrique des fêtes s’installera du 7 au 17 décembre dans l’espace aménagé entre le marché Jean-Talon et le boulevard Saint-Laurent. Une forêt de sapins, des chaises Adirondack, un terrain de ballon-balai, des lumières scintillantes et une ambiance chaleureuse y seront installés.

En collaboration avec La Pépinière | Espaces collectifs, l’événement proposera quatre jours d’animation : les samedis et dimanches 9, 10, 16 et 17 décembre 2017, de 11h à 19h.

Alex Morrier, chargé de projet à l’organisme, explique que le concept reprend l’idée d’un «marché de Noël», et que l’événement présentera des ateliers de fabrication artisanale de furoshiki (une technique d’emballage japonaise), de création de couronnes de Noël et de concoction de soupes sèches. En plus des nombreux organismes partenaires qui proposeront des activités, des restaurateurs prendront part aux festivités en offrant des produits à consommer sur place.

Des espaces de jeux d’hiver seront aussi aménagés et des activités sportives, tel que des matchs de ballon-balais sont au programme.

«Nous multiplions les projets d’animation de l’espace public, car nous souhaitons encourager les familles à mettre le nez dehors et à profiter de toutes les opportunités d’amusement et de divertissement que leur offre leur quartier, quatre saisons par année», affirme par communiqué le maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, François William Croteau.

Entamée en 2014, la revitalisation de la place Shamrock vise à renforcer et à valoriser davantage le lien existant entre le boulevard Saint-Laurent et le marché Jean-Talon. Le projet pilote de la place a fait l’objet d’une consultation publique, à l’automne 2016, en vue du projet permanent qui sera réalisé en 2018. L’aménagement de la place Shamrock fait partie des projets retenus en 2016 dans le cadre du Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal.

Suivez ce lien pour la programmation complète.