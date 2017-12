La Plaza: un nouveau lieu de rencontre pour la culture Geek

Longtemps connue pour ses robes de mariées et ses costumes de bal, la Plaza St-Hubert semble vivre toute une transformation. En effet, de nombreux commerces issus de l’univers « Geek » y ont maintenant pignon sur rue, attirant ainsi une toute nouvelle clientèle.

La Société de développement commercial(SDC) de la Plaza répertorie désormais huit établissements dans cette veine sur son territoire. Que ce soit des magasins pour les adeptes des jeux vidéo ou de rôle, en passant par les collectionneurs de figurine et les amoureux de tout ce qui touche au monde japonais, il est facile de s’y égarer pendant des heures à découvrir les dernières tendances dans ces domaines.

Est-ce que cette récente concentration de détaillants spécialisés dans les sous-cultures du divertissement relève du hasard? Ce n’est pas l’avis de la plupart des propriétaires et gérants qui y travaillent.

«La rue Saint-Hubert est piétonne et plusieurs passants y circulent chaque jour ce qui est excellent pour le commerce. De plus, beaucoup des résidents du quartier se retrouvent dans la tranche d’âge des 20-30 ans, ce qui est notre clientèle cible», insiste Dominique Lacaille, gérant de Carta Magica, qui depuis 16 ans se trouve su l’artère.

Un autre doyen de Saint-Hubert, le propriétaire du magasin de mode et accessoires médiévaux Dracolite, Charles Brousseau, voit dans les loyers commerciaux peu élevés une opportunité pour les boutiques spécialisées de faire leur place.

«La Plaza est une destination parfaite pour tout ce qui est unique. Les propriétaires n’ont pas à débourser des montants faramineux comme sur Saint-Laurent ou Saint-Denis. On peut vraiment y vivre une expérience», souligne-t-il.

Nouveau venu dans le secteur, Chez Rhox fait dans le détail d’objets liés à la culture pop. Accessoires aux couleurs de superhéros de bandes dessinées ou de personnages de séries télévisées de science-fiction, tout en incluant une «importante section Harry-Potter», ce magasin fondé par une ancienne employée de Carta Magica roule à fond sur la tendance « Geek ».

«Cela fait sept ans que l’on vendait nos produits dans les conventions comme Otakuthon et le Comiccon de Montréal. On se rencontre tous là-bas et on se connaît bien entre employés de ces boutiques», affirme Marc-André Thibault, gérant du commerce.

Ce dernier conçoit qu’il y a une volonté entre les propriétaires de ces boutiques de créer un microcosme dans lequel les clients peuvent se retrouver.

«Si certains commerçants décident de quitter Saint-Hubert en prévision des travaux à venir, nous on y voit un opportunité pour transformer la Plaza à l’image du quartier actuel. La nouvelle génération est là pour prendre la relève», insiste Guillaume Garant-Rousseau, propriétaire du magasin l’Expédition, un centre de jeux de société qui permet aux passionnés de se rassembler.

«On se parle souvent entre nous. On s’assure de ne pas se faire de compétition déloyale, mais plutôt d’être complémentaires. La culture Geek existe dans tous ces univers parallèles et on a tout intérêt à ce que l’offre sur la Plaza soit intéressante», ajoute le propriétaire de Dracolite.

Selon le Wikitionnaire un Geek est une personne prise par une passion, à l’origine dans le domaine de la high-tech, puis par extension dans n’importe quel domaine.

Où trouver les magasins geek de la Plaza?