Le Festival des glaces revient au parc Le Prevost

Le Patro Le Prevost a choisi d’allonger la durée de son Festival des glaces qui sera inauguré ce dimanche. Cet événement qui avait duré 24h l’hiver dernier va se tenir sur trois mois cette saison.

Douze fins de semaine d’activités ont déjà été programmées par l’instance culturelle et de loisirs du quartier Villeray. Les animateurs du Patro Le Prevost proposeront des jeux, des animations, des activités sportives, des spectacles et chaque week-end sera consacré à une thématique particulière.

Le premier rendez-vous est prévu ce 24 décembre avec une inauguration du Festival des glaces autour du thème de Noël.

«L’idée est de développer un projet plus imposant pour le quartier. On a un magnifique parc avec deux patinoires, il y a une demande de la population et de l’arrondissement et on souhaite proposer des activités pour découvrir les joies hivernales», précise Vanessa Nonnat, directrice des communications du Patro Le Prevost.

«La question de la santé est importante et cela permet de ne pas rester devant l’ordinateur», ajoute-t-elle.

L’hiver dernier, le premier Festival des glaces avait eu lieu lors de la Nuit blanche à Montréal, mais n’avait duré que 24h. Le Patro a donc décidé de l’étaler afin de rejoindre un maximum de personnes du quartier.

«On veut que les gens soient ensemble et passent un bon moment en participant à ces activités. Il est certain que c’est une ambiance familiale, mais c’est ouvert à tout le monde», insiste Mme Nonnat.

Dans ce secteur multiculturel, une attention particulière sera notamment accordée à l’intégration des nouveaux arrivants et les animateurs auront la charge de faire découvrir les activités traditionnelles de l’hiver québécois à ces personnes.

2000 C’est le nombre de personnes qu’a accueilli le Patro Le Prevost lors du premier Festival des glaces l’hiver dernier. L’organisation attend beaucoup plus de personnes durant les douze fins de semaine de cet hiver.

Toutes les activités proposées seront gratuites à l’exception de quatre sections de la programmation et d’un repas cabane à sucre pour la clôture. Les sessions payantes seront celles de mise en forme, de Bootcamp, de sports collectifs et de ballon-balai. Ces activités seront toutefois en essai gratuit jusqu’au 19 janvier. Par ailleurs, une programmation spéciale qui sera dévoilée dans les prochaines semaines sera proposée pour la fin de semaine de la Nuit blanche à Montréal du 3 au 4 mars 2018.

«Il y aura peut-être des aléas climatiques qui font qu’on ne pourra pas tout respecter, mais on va tenir quand même l’animation», assure Vanessa Nonnat.

Le Patro entend profiter de cette saison hivernale pour tester cette programmation dense d’une quinzaine d’activités par week-end avec l’ambition de la répéter dès l’année prochaine et d’en faire un rendez-vous incontournable du quartier Villeray dans le parc Le Prevost.

La programmation détaillée de l’événement est disponible sur le site internet du Patro Le Prevost.