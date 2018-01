Colère et incompréhension face à la hausse des taxes dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

De nombreux citoyens déplorent l’augmentation des taxes annoncée lors de la présentation du budget de la Ville de Montréal. L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est l’un des plus concernés par cette hausse.

Tandis que Projet Montréal s’était engagé à ce que la hausse des taxes ne soit pas au-dessus de l’inflation (environ 2,1 %) durant la campagne électorale, l’administration Plante-Dorais a annoncé une hausse moyenne de 3,3 % pour les contribuables montréalais cette année.

Dans certains quartiers, la facture sera encore plus salée, comme dans VSMPE avec une augmentation de 5,4 %. L’arrondissement est celui qui affiche la deuxième plus forte augmentation de la ville derrière Rosemont–La Petite-Patrie (5,6 %) et loin devant LaSalle (0,7 %), Montréal-Nord (1,3 %) et Saint-Léonard (1,4 %) qui sont les plus épargnés.

Cela est notamment la conséquence d’une hausse importante de la taxe locale d’arrondissement qui est passée à 0,0569 $ par 100 $ d’évaluation foncière contre 0,045 $ auparavant.

«L’objectif n’est pas de prendre systématiquement l’argent dans les poches des contribuables, mais cela faisait des années qu’on pigeait dans les réserves de l’arrondissement et on n’en a plus. Je ne peux pas inventer de l’argent, donc on n’a malheureusement pas le choix», explique Giuliana Fumagalli, la mairesse de VSMPE.

Mme Fumagalli pointe aussi que l’arrondissement manque de grandes infrastructures qui génèrent des bénéfices, ce qui explique aussi ce taux élevé. De son côté, Valérie Plante, la mairesse de Montréal s’est défendue en indiquant que la taxe foncière résidentielle (+1,9 %) suit les projections de l’inflation de 2018.

Ces explications ne convainquent pas de nombreux contribuables de l’arrondissement. Plusieurs d’entre eux ont contacté les nouveaux élus pour faire part de leur mécontentement.

«C’est un coup de barre. Tout cela ce n’était que de belles promesses pour être élus. Je trouve cela déplorable, on est entre le double et le triple de la hausse du coût de la vie dans l’arrondissement», regrette un résident de Villeray qui va voir son compte de taxes augmenter d’environ 300 $.

Pour ce citoyen, cette hausse se rajoute à celle de la valeur de son logement dont l’estimation a bondi de plus de 200 000 $ en dix ans.

Une autre citoyenne contactée par TC Media a épinglé directement la conseillère de district Rosannie Filato sur Facebook afin de réclamer des explications concrètes sur les services qui découleront de cette hausse.

L’élue de Villeray, tout comme la mairesse, ont confirmé qu’une partie du prochain conseil d’arrondissement le 6 février sera consacrée à vulgariser ce budget pour le détailler aux citoyens. Une période de questions sera aussi ouverte lors de cette séance.