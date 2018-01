Un citoyen de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est porté disparu

Le SPVM a lancé un appel à témoin pour retracer le parcours de Carol Belley, un sexagénaire qui n’a plus donné signe de vie depuis le 18 janvier.

Cet homme de 60 ans a quitté sa résidence située dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension jeudi dernier tôt le matin pour se rendre chez le médecin. Il ne s’est jamais rendu à son rendez-vous et n’est pas revenu depuis.

Sa famille a donc lancé des recherches et est inquiète pour sa sécurité, car Carol Belley souffre de problèmes de santé mentale et n’a pas ses médicaments avec lui. Le SPVM indique qu’il pourrait être confus et désorienté.

M. Belley mesure 1,80 m (5’11’’) et pèse 81,5 kg (180 lb). Il a les cheveux gris et se déplace en transport en commun. Au moment de sa disparition, il portait une tuque brune en fourrure, un manteau noir Canada Goose avec un capuchon, un jean bleu foncé et des bottes noires.

Le SPVM invite toute personne ayant de l’information à communiquer avec les services de police en composant le 911, le poste local de quartier ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.

Source: SPVM