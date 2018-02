Le SPVM lance un appel à témoins pour retrouver le suspect de la fusillade de la rue Jarry

Une semaine après les faits, le SPVM a identifié Amine Mohammed Khabba comme le suspect principal de la fusillade qui a fait deux blessés dans un bar de la rue Jarry le 26 janvier. Il est activement recherché.

Ce jeune homme de 24 ans a été identifié comme le tireur lors de cette agression à main armée dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 janvier. Alors qu’il avait passé une partie de la soirée dans un bar de la rue Jarry, dans le quartier Saint-Michel, Amine Mohammed Khabba est sorti du bar aux environs de 2h du matin avant de revenir quelques minutes plus tard avec une arme à feu. Il a alors tiré à plusieurs reprises et blessé deux clients, l’un au bras et l’autre à l’épaule. Les motifs de cette fusillade sont encore inconnus, mais l’enquête menée par la Division Nord du SPVM a permis d’identifier ce suspect.

M. Khabba est recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour agression armée, possession d’une arme à feu restreinte ou prohibée chargée, décharger une arme à feu prohibée ou usage restreint avec insouciance, usage d’une arme à feu lors d’un acte criminel et contrevenir à une ordonnance d’interdiction d’arme.

Le SPVM précise que cet individu est d’origine marocaine et parle français et arabe. Il pèse 90,5 kg (200 lb), mesure 1, 80 m (5′ 11 »), a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il a un tatouage distinctif représentant une larme en dessous de l’œil gauche. Par ailleurs, les enquêteurs conseillent d’agir avec prudence, car l’homme pourrait être armé.

Quiconque possédant de l’information sur l’événement ou qui pourrait permettre de localiser Amine Mohammed Khabba, peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.

Source: SPVM