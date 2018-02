Entente conclue pour le programme de stérilisation de chats errants dans VSMPE

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a conclu une entente de deux ans avec la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) pour son programme de stérilisation. Plusieurs citoyens s’étaient mobilisés pour réclamer sa mise en place.

Ce programme de capture-stérilisation-relâche-maintien (CSRM) est déjà en œuvre dans une dizaine d’arrondissements montréalais et permet de contrôler les colonies de chats errants qui vivent souvent dans les ruelles.

Dans VSMPE, la problématique est grandissante, principalement dans le district de Parc-Extension, et l’arrondissement s’était engagé à mettre en place une stratégie similaire lors du conseil d’arrondissement du mois de décembre. Les services ont finalement décidé de faire confiance à la SPCA qui bénéficie d’une expertise en la matière avec le CSRM qu’elle offre depuis 2010. Un contrat annexe est octroyé puisque le contrôle animalier est opéré par le Berger blanc dans l’arrondissement.

«L’expertise de la SPCA ainsi que la participation citoyenne seront au cœur de la réussite de ce programme. C’est grâce à l’implication de toutes les parties que l’on assurera des conditions de vie décentes aux chats errants de l’arrondissement», souligne Giuliana Fumagalli, la mairesse de VSMPE.

L’entente prévoit que l’arrondissement défraie les coûts de stérilisation, de vaccination et de vermifugation pour un montant maximal de 20 000 $, mais des partenaires citoyens sont recherchés puisque le programme repose sur la capture des animaux par des habitants des quartiers concernés. Une fois que le chat est stérilisé, il n’est plus en mesure de se reproduire et est relâché dans son milieu de vie. Les partenaires sont chargés de s’assurer que les félins auront accès à de l’eau, de la nourriture et un abri sec au quotidien.

Par ailleurs, en plus des soins, la SPCA va offrir des formations, du soutien et de l’encadrement aux citoyens qui participent au CSRM. Les personnes qui souhaitent s’engager dans cette démarche pourront se procurer gratuitement un permis auprès du bureau Accès-Montréal de l’arrondissement.

Un bilan de l’efficacité du programme dans l’arrondissement sera réalisé à la fin de l’été 2018.

Source: Arrondissement VSMPE