Un panneau d’arrêt installé après deux ans d’efforts citoyens

Un panneau d’arrêt réclamé depuis plus de deux ans par des citoyens du secteur a finalement été installé à l’intersection des rues Chateaubriand et de Gounod, dans Villeray. Une situation qui ravit les résidents, qui se questionnent toutefois sur l’utilité de saillies temporaires, qui sont toujours en place.

L’intersection en question était jugée dangereuse en raison de la vitesse que prennent les véhicules qui tournent en direction sud. Le matin, plusieurs conducteurs passaient par ce croisement pour éviter les feux rouges sur Saint-Hubert et Rosaire. Avant l’installation du panneau d’arrêt sur Gounod, il y en avait seulement sur Chateaubriand, ce qui nuisait à la sécurité des piétons, automobilistes et cyclistes.

Alors que la Ville refusait au départ d’installer un panneau d’arrêt, l’arrivée de saillies temporaires devait initialement être une solution alternative à la mise en place d’un arrêt-stop.

Selon ce qui a été expliqué par l’arrondissement, les bollards en plastique qui composent la saillie temporaire, sont un moyen d’intervention rapide pour sécuriser un endroit donné, en plus d’être peu coûteux.

Une affirmation dont doute Julia Vallelunga, une citoyenne qui habite tout près depuis cinq ans et qui a milité longtemps pour la pose du panneau d’arrêt.

«Les bollards sont régulièrement endommagés, en raison des déneigeurs ou des automobilistes qui les accrochent au passage, souligne-t-elle. En plus d’être complètement affreuses, ces saillies temporaires coûtent probablement cher à entretenir.»

Dans d’autres secteurs du quartier, notamment dans le quadrilatère de Castelnau, Villeray, St-Laurent et St-Denis, des saillies permanentes, s’apparentant à de gros bacs à fleurs, ont été installés.

«Si la ville n’a pas les moyens d’installer d’en installer plus de ce genre, elle devrait revoir l’importance des saillies temporaires, ajoute Mme Vallelunga. Je suis convaincue de l’importance des saillies en général, mais il n’y a aucun plan concret à les remplacer pour les rendre permanentes. C’est un peu décourageant.»

À cela, la Ville répond qu’effectivement, les saillies temporaires ne sont pas supposées être permanentes.

«Les bollards en plastique sont normalement transformés en saillies permanentes quand des travaux de restructuration ont lieu dans la rue», explique-t-on.

«L’objectif principal de ces saillies est de sensibiliser les citoyens à un dégagement de 5 mètres et surtout de sécuriser les intersections, continue-t-on. L’objectif à plus long terme est d’avoir le maximum de saillies fleuries et permanentes dans le quartier.»

Malgré l’aspect esthétique, la Ville affirme être convaincue de leur utilité temporaire et dit s’efforcer de les rendre permanentes «dès que possible».

Une réévaluation de la situation à l’intersection devrait avoir lieu prochainement, selon ce qu’il a été possible d’apprendre. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir un échéancier plus précis.

«Il y a clairement aucun plan concret pour remédier à la situation», conclut Mme Vallelunga.