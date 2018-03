Une année remplie pour l’écoquartier Villeray

Création de nouvelles ruelles vertes, amélioration de la propreté du quartier, plantation d’arbres et fêtes de quartier, l’écoquartier Villeray dresse un bilan positif de sa dernière année de travail.

«En 2017, quatre nouvelles ruelles vertes ont vu le jour dans le quartier, portant le total à 16. Vingt-sept corvées de propreté ont également eu lieu et 243 arbres et 13 000 végétaux ont été plantés», peut-on lire dans un document émis par l’organisme.

De plus, l’écoquartier a mis en place 63 ateliers environnementaux, en plus de créer un parcours vert dans les ruelles du quartier. Plus de 830 kg de déchets ont aussi pu être détournés des sites d’enfouissement.

Projets à venir

Pour 2018, l’équipe compte travailler de pair avec les nouveaux élus du quartier pour redéfinir les priorités du territoire.

«Nous désirons également renforcer nos liens avec les organismes communautaires, entre autres, en adhérant à la Corporation de développement communautaire de Villeray. De cette manière, nous voulons amener l’enjeu de l’environnement dans les préoccupations locales et impliquer les organismes dans la mise en oeuvre de notre mission», explique-t-on.

Comme projets innovants en 2018, l’écoquartier souhaite miser sur l’implantation de gobelets réutilisables dans les commerces ainsi que sur le développement de jardins scolaires avec le Comité Vert de Villeray.

«Nous avons également le désir de mettre à jour plusieurs de nos outils de communication, afin de garder une image moderne de nos activités et maximiser notre visibilité», mentionne-t-on.

Un sondage sera bientôt envoyé aux citoyens, afin de connaître leurs opinions et intérêts sur les activités et enjeux de l’écoquartier Villeray pour la prochaine année.