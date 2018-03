La permanence de la Place de Castelnau reportée

Prévue initialement pour l’été prochain, l’implantation permanente de la Place de Castelnau n’aura finalement pas lieu cette année.

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports et le Service de l’eau de la Ville de Montréal doivent d’abord évaluer l’état des infrastructures souterraines, telles que les conduites d’aqueduc et d’égouts sous la rue De Castelnau Est, avant de rendre permanents les aménagements de la rue partagée.

«Dans l’attente de leurs conclusions, nous reconduisons tel quel le projet-pilote pour la saison 2018», a laissé savoir l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Place De Castelnau est un espace public implanté sur la rue De Castelnau, entre l’avenue De Gaspé et la rue Drolet, qui vise le partage de la rue au profit des piétons et des cyclistes.

Depuis 2014, les citoyens du secteur ont été invités à prendre part à différentes rencontres prévues dans le cadre d’une démarche participative pour inspirer le développement du projet en vue d’une implantation permanente. Des bancs en bois, des bacs à fleurs, une bibliothèque urbaine, une ardoise, des supports à vélo et des tables y ont ainsi été installés.

En 2016, l’administration d’Anie Samson avait commandé un sondage, afin de voir quel était l’intérêt véritable des Villerois envers la Place de Castelnau. Avec un taux de participation de 52%, les citoyens résidant près de la rue De Castelnau se sont prononcés favorablement sur la poursuite du projet. C’est en fait 76% d’entre eux qui s’étaient dits d’accord avec l’implantation d’un projet permanent, prévu au départ pour l’été 2018.

Investissement de 110 000$

En février, les élus ont autorisé une dépense de 110 000$ pour cette place publique.

L’arrondissement affirme que la somme octroyée servira à couvrir les dépenses encourues pour la saison 2018, soit la réfection complète du marquage au sol, la réparation de certains éléments du mobilier urbain endommagés, le traitement du bois du mobilier, l’achat de végétaux, l’entretien du site ainsi que son animation culturelle.

Aucune nouveauté n’est toutefois prévue cette année.