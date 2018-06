Vente de planches de surf usagées dans Villeray

La boutique Archive offrira la plus grande sélection de planches de surf usagées au Canada lors de sa vente, le 9 juin prochain.

Pour une sixième édition, la boutique située sur la rue Villeray est de retour avec cet événement communautaire où les amateurs de surf et les curieux peuvent échanger, acheter ou vendre des planches usagées.

Sur place, la boutique Archive soutient qu’on retrouvera la plus grande sélection de planches de surf usagées jamais rassemblées au Canada.

En plus des trouvailles usagées, les gens s’étant déplacés pourront aussi se procurer du neuf, car Guava Surfboards, Ananus Surfboards et Boréal Surfboards seront sur place avec leur collection 2018 de planches de surf.

Aussi, l’événement pourra compter sur la présence de KSF, un centre d’activités nautiques unique à Montréal qui se spécialise dans les cours, la vente et la location de kayak, surf et SUP. Il sera sur place avec une grosse sélection de planches de surf, mais aussi de wetsuits.

En plus de l’aspect vente, l’après-midi aura aussi des allures de grand rassemblement festif. Sur place, il y aura une portion musicale assurée par The Lost Fingers, High Hills et City of the Sun.

Pour ceux qui compteraient y passer plusieurs heures et qui auraient un petit creux, le camion de bouffe de rue Grumman78 sera présent, tout comme Mlles Gâteaux ainsi qu’un bar en collaboration avec Bière Boréale et Club Kombucha.

Finalement, le camion de barbier Monthly sera également sur place pour offrir des coupes de cheveux tout au long de la journée, en plus d’une station de sérigraphie montée par Deus Ex Machina Motorcycles et Tiger

La vente se déroulera le 9 juin entre 14h et 20h à la Boutique Archive, au 318 Villeray.