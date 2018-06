Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension enregistre un surplus budgétaire

L’arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension a enregistré un surplus budgétaire de près 2,4 millions de dollars pour l’année 2017.

Le bilan financier s’est montré positif pour l’année dernière. Les documents à propos des résultats financiers étant rendus publics, comme le veut la Charte de la Ville de Montréal, c’est ainsi qu’on a pu constater le surplus enregistré par l’arrondissement, un montant s’élevant à 2 397 100$.

Selon la mairesse de l’arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, ce surplus peut être expliqué par « une excellente année en matière d’émission des permis et à une gestion serrée des dépenses », en plus d’un ajustement de la dépense sur les régimes de retraite et de la bonne performance en santé et sécurité au travail.

Parmi les autres bonnes nouvelles pour l’année 2017, les documents évoquent aussi le verdissement de l’arrondissement, qui était une des priorités l’année dernière.

On compte plus de 1000 arbres qui ont été plantés, de nouvelles fosses qui ont été creusées dans les trottoirs pour qu’on puisse y faire pousser des fleurs et des végétaux, ainsi que l’implantation des ruelles vertes.

Pour 2018

Pour l’année qui est en cours, le budget prévoit des dépenses s’élevant de 57 908 700$, alors qu’en 2017 c’était 57 707 800$, ce qui représente donc une très légère hausse.

Selon la présentation budgétaire du 5 décembre 2017, on peut voir que la plus grande partie du budget de dépenses sera versée dans les travaux publics, pour un montant de 23 878 200$, devant la culture, sports, loisirs et développement social (20 011 000$), le développement du territoire (7 087 900$) et l’administration (6 931 600$).