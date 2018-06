L’Orchestre symphonique de Montréal se produira au parc Jarry

L’Orchestre symphonique de Montréal s’arrêtera au parc Jarry le temps d’une soirée afin de proposer un grand concert en plein air.

Les Montréalais sont invités à venir assister à ce grand spectacle gratuit offert par l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) dans le cadre de sa série de concerts L’OSM dans les parcs.

C’est le mardi 10 juillet que les musiciens seront de passage dans l’arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.

Sous la direction du chef en résidence de l’OSM, Adam Johnson, les musiciens joueront des extraits des histoires d’amour les plus connues, comme Roméo et Juliette, Carmen, Songe d’une nuit d’été et Tristan et Isolde.

Déroulement de la soirée

Le spectacle du 10 juillet est ouvert à tous et complètement gratuit. Les spectateurs sont invités à apporter leur propre chaise.

Entre 17h30 et 19h, il y aura de l’animation sur le site, et les gens pourront rencontrer des musiciens de l’OSM. Il y aura également un kiosque d’exposition des instruments de l’Orchestre.

Puis, après un préconcert de Buzz Cuivres entre 18h30 et 19h, l’Orchestre symphonique de Montréal embarquera sur scène à 19h30 et performera jusqu’à 21h.

La scène sera située du côté du boulevard Saint-Laurent, à l’angle de la rue Gounod.

L’OSM dans les parcs

Les concerts en plein air de l’OSM sont présentés chaque été depuis 1938. L’initiative a été instaurée par le chef d’orchestre Wilfrid Pelletier, qui était le premier directeur musical de l’OSM.

Il s’agit d’une façon de démocratiser la musique classique et de la faire connaître à un public plus large. Il s’agit également d’une chance unique pour les Montréalais de voir gratuitement un orchestre réputé internationalement.

Cet été, ce sont trois concerts qui auront lieu dans le cadre de L’OSM dans les parcs. En plus du concert du 10 juillet au parc Jarry, l’orchestre se produira aussi le 4 juillet au parc Sorbonne à Brossard, puis à la fête de la musique de Tremblant, le 2 septembre.