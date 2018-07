Les Intemporelles de Villeray tiennent leur premier bazar estival

Chaque année, Les Intemporelles de Villeray organisent des bazars où se côtoient objets vintage et exposants locaux. Cette année aura lieu la première édition estivale et extérieure de l’événement.

Les Intemporelles de Villeray est un regroupement créé par trois femmes du quartier dont la mission est d’encourager les gens à acheter différemment et à consommer de manière locale et écoresponsable.

On y retrouve Corine Deshaies de Mama Coco Vintage, Perle Lefebvre de Perle Take-out et Naouel Allouche pour Friperie Cartier Émilie.

Durant l’année, elles organisent des rendez-vous saisonniers regroupant des sélections vintage et des artisans locaux. Ce sont des initiatives qui ont pour but d’inciter les gens à revoir leur mode de consommation.

Première édition estivale

Malgré que l’événement soit bien instauré depuis plusieurs années dans le quartier, il s’agira de la première édition estivale. « On se le faisait souvent demander. Plusieurs trouvaient que c’était trop long entre l’édition du printemps et celle de l’automne, donc on a eu envie de l’essayer », explique Corine Deshaies.

Cette première édition estivale sera sous le signe de la nouveauté. D’abord, d’une part, l’emplacement. Comme à son habitude, le bazar se déroulera au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse.

Par contre, comme il s’agit de l’édition estivale, l’événement aura lieu exceptionnellement à l’extérieur, dans le stationnement accessible par la rue Berri.

Aussi, les heures d’ouverture seront plus longues, soit de 10h à 19h, mais l’événement ne se tiendra que sur une journée.

Vintage et local

Le 7 juillet prochain, plus d’une vingtaine d’exposants seront présents, offrant à la fois du vintage et du local.

Il y a d’ailleurs un effort pour avoir un équilibre entre le vintage et le local. « On veut que les exposants se complètent entre eux et qu’il n’y ait pas de redondance. »

Parmi ces exposants, on pourra retrouver des commerces ou des initiatives de Villeray.

Le bazar se déroulera le samedi 7 juillet entre 10h et 19h, dans le stationnement accessible par la rue Berri du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse au 7378, Lajeunesse.

Les prochains bazars auront lieu le 6 et 7 octobre, puis les 8 et 9 décembre.