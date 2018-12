Un disquaire à contre-courant

Un magasin se spécialisant dans la vente de vinyles en ligne a récemment ouvert ses portes sur la Plaza St-Hubert, afin de se rapprocher de sa clientèle toujours à la recherche de la perle musicale.

Après une année d’existence exclusivement sur internet, Jean-François Rioux, a décidé de louer un petit local sur l’artère commerciale pour y installer Le Vacarme, une boutique qu’il a inaugurée le 1er décembre.

Si les Google et Amazon de ce monde semblent pousser l’industrie de la musique de plus en plus vers la toile, le propriétaire a choisi d’aller à contre-courant et s’établir dans un lieu physique.

«J’aime faire découvrir des artistes aux gens et en discuter avec eux. Je sais que ne ferai probablement pas fortune avec cela, mais ça me permet d’avoir un contact humain avec mes clients. Quand je faisais exclusivement de la vente en ligne, je passais des heures seul au bureau entouré des piles de vinyles, c’était un peu démoralisant», affirme M. Rioux.

Attiré sur la Plaza par des loyers «raisonnables» et par son amour pour le quartier, celui-ci est parvenu à fonder un magasin dans lequel il espère les amateurs de rock indépendant pourront trouver leur bonheur.

«Ayant moi-même travaillé dans l’industrie pendant 13 ans au magasin l’Oblique, j’ai souvent été étonné du nombre commerces que j’ai dû parcourir avant de trouver certains des albums de mes artistes préférés», souligne le disquaire.

C’est pourquoi celui-ci a choisi de constituer son inventaire à 70% de disques neufs, produits par des artistes indépendants et de la relève, ou de réimpressions de classiques du rock. Ainsi, The Ramones, Iggy Pop et The Velvet Underground côtoient sur les murs de la boutique les derniers succès de Avec pas d’casque, ou de récentes rééditions de Daniel Bélanger et des Colocs.

Les amateurs de trésors d’occasion pourront aussi fouiller dans la section de disques usagés pour y dénicher certaines impressions originales d’époque.

Et les personnes qui préfèrent utiliser leur écran plutôt que de passer des heures au-dessus des étalages pour trouver leur disque ont la possibilité de le faire sur la version en ligne de la boutique. Chaque album est accompagné d’un lien vers un échantillon sur YouTube afin d’en connaître le contenu. Il suffit de se présenter par la suite en magasin pour récupérer son achat.

Le Vacarme est situé au 6250, rue Saint-Hubert.