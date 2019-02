René Angélil: le Restaurant Daou se souvient

L’un des restaurants fétiches de René Angélil, le Restaurant Daou, est en deuil. Alors que l’on s’apprêtait à dire au revoir à ce grand imprésario lors de funérailles nationales, TC Media a parlé avec la famille Daou, qui pleure aujourd’hui ce grand homme d’une «gentillesse incroyable».

«C’est une nouvelle très triste. Ils étaient des grands amis de la famille», confie Souad Daou, l’une des quatre sœurs. René Angélil, qui a grandi à Villeray, a fait du Restaurant Daou l’un de ses endroits fétiches à Montréal.

Reconnu comme l’un des plus grands imprésarios de son temps, René Angélil est adoré pour avoir fait briller le Québec à l’étranger. Né d’une mère libanaise, l’homme d’affaires fréquentait le Restaurant Daou de la rue Faillon chaque fois qu’il était à Montréal, selon les propriétaires. Il y organisait de grandes réunions de famille. Il a d’ailleurs fait voyager la cuisine des Daou jusqu’à Las Vegas, pour son deuxième mariage avec Céline en 2000.

«Ils mangeaient ici à Montréal et ils nous avaient dit qu’on devrait faire la cuisine au Caesar’s Palace pour le mariage. On pensait que c’était à la blague, mais finalement, ils étaient sérieux! raconte Gladys Daou, l’une des propriétaires. Il n’y a pas plus grande fierté.»

La famille Daou parle du couple comme des personnes très accessibles.

«Quand tu les entends parler à la télévision, tu vois leur gentillesse. En personne, ils sont exactement les mêmes. Ils ont tellement d’argent mais ils sont restés tellement gentils, et terre-à-terre. Ils nous reconnaissaient peu importe à quel endroit on les voyait», témoigne Gladys Daou, qui parlent encore du couple au présent.

«Ils étaient extrêmement gentils. Ils parlaient vraiment à tout le monde, renchérit Souad Daou, l’une des quatre sœurs ayant connu la famille Angélil. Il venait souvent avec sa mère, et avec Céline. C’est ici qu’il a fêté le dernier anniversaire de sa mère»

M. Angélil a perdu son combat contre le cancer de la gorge le 15 janvier, à 73 ans, à sa résidence de Las Vegas. Ses funérailles ont été célébrées vendredi à la basilique Notre-Dame de Montréal.