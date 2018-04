Elsie Lefebvre à la tête de La Ruche Montréal

Elsie Lefebvre, ancienne conseillère de Villeray, vient d’être nommée directrice de la plateforme de financement participatif «La Ruche Montréal».

Mère de deux enfants, l’ancienne élue de 38 ans prend donc une pause de la vie politique.

«Je suis très fière de prendre les commandes de cette organisation vraiment emballante, a laissé savoir Elsie Lefebvre. C’est un accélérateur de projets excessivement puissant, qui a déjà amassé 2,4 M$ pour faire croître des projets et entreprises à travers le Québec.»

Organisme de plus en plus connu, La Ruche a pour mission de permettre à des artistes et des entrepreneurs de solliciter l’aide du public pour financer leurs projets. La chanteuse Annie Villeneuve l’avait d’ailleurs utilisé pour le sociofinancement de son 5e album.

«Le choix d’Elsie pour assumer ce poste était des plus naturels, mentionne Jean-Sébastien Noël président et cofondateur de La Ruche. C’est une suite logique pour elle et cela lui permettra de mettre à profit ses dix ans d’expérience de mobilisation et d’accompagnement des citoyens qui entreprennent des projets.»

Parcours politique

Elsie Lefebvre a commencé sa carrière politique au niveau provincial, dans les rangs du Parti québécois, entre 2004 et 2007.

Aux dernières élections municipales, elle a fait campagne aux côtés de Denis Coderre. Même si elle a reçu plus de votes qu’aux scrutins précédents, elle a été battue par Rosannie Filato, l’actuelle conseillère du district. Elle était élue depuis 2009.