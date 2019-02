Mon inconnu

Comme le temps à passé vite! Cela fait déjà 3ans qu'on se voyait régulièrement et quelles merveilleuses année celles-ci ont pu être. Te connaître m'a permis de me connaître et d'apprendre à aimer. Tu ne le sais pas, mais j'ai connu et savourer la définition du coup de foudre grâce à toi. Je me suis détourner de mon coeur pour toi, mais je ne referai plus cette erreur. Maintenant qu'on se voit moins, les enquêtes à vouloir savoir si tu es marié ou à des enfants me manquent. Toutefois, je n'attends qu'une seule chose de toi. Dis moi s'il te plaît à quel point je me suis trompé. Dis moi que tout cela n'était qu'un rêve que je me faisais. Tu te rappelles de cette petite pièce ou on se fixait tellement que l'on avait l'impression de se fondre l'un dans l'autre? Explique -moi ces gestes, tes gestes. Tout cela se tend vers l'infini dans ma tête.

Une connaissance, 17 septembre 2016