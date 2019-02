Mon testament…

Monsieur le notaire, que vous êtes charmant, vos yeux sont envoûtant, l'idée de vous appeler Maître M'est exaltant, mais veillez a bien prendre note de mon testament! Je lègue tous mes organes à mon bouché, sauf le cerveau, lui je veux qu'il soit chouchouté, placé dans un tupperware hermétique enterré au pied de mon arbre généalogie, mon corp momifié, je le lègue au musée Grévin, les nonnes se mordilleront les lèvres à la vue de mon visage... Mon jardin secret sera publié à tous mes potes, ceux de la belle époque, je lègue mes larmes à la mer, et mes soucis à la pluie, mes dettes à mon banquier et mes textes au monde entier, je veux bien d'une tombe à mon nom, qu'on lui pisse dessus, plus rien n'est dégradant puisque tu m'as vendue au loups pour une poignée de sous...pendant que j'y pense c'est pas con, je te lègue aussi mon coeur, accrouche-le sur ton mur...je punaise ce testament sans rancune, partage-le avec tes potes...

saïda, 4 décembre 2016