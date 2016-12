MIGNON BLACK CHERCHE UNE FEMME

Nouvellement arrivé au Québec, je suis Gestionnaire de Portefeuille dans une firme au centre ville de Montréal. J'habite Laval à Fabreville Je souhaiterais rencontrer une femme pour des sorties diverses ( resto, cinema, balades à pieds ou en voiture etc.). Et si ça clique entre nous, je suis partant. Femme résidant à Laval, Montréal ou autres, cela ne me gêne pas, je me déplace souvent en auto. Merci de m'écrire à kevinsylla3@gmail.com

Bel Black, 20 décembre 2016