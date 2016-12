Pour Lolita…

Je viens de prendre connaissance de votre message (en anglais) de 23/12/2016, et vous résumez assez bien, une longue histoire compliquée que j' y ai récemment vécu, avec une jeune femme et je me reconnais un tout petit peu dans cela, sans pour autant, en être sûr et certain, que c'est réellement vous ! Donc, quand vous voyez, quelque fois, ce monsieur (car il s'agit d'un homme, sans doute), vous paraissez plutôt indifférente et sérieuse devant lui, en dame très occupée que vous êtes, mais en réalité, il vous intéresse, n'est-ce pas ? Vous dites aussi, que les occasions se sont présentées mais que le timing de se parler franchement, n'y était pas ! Non, non, svp, ne vous fâchez-pas si je vous écris ça, mais il faut bien appeler un chat, un chat, et un chien, un chien, vous comprenez ? Il sait aussi que vous faites des grosses journées de travail, et quand vous finissez, le soir, vous êtes fatiguée et lui, il comprend ça et ne veut surtout pas aller vous embêter ! Mais bon, j'ai l'impression, et corriger moi si je me trompe, que par votre message, vous lui envoyez un appel à l'aide, un genre de signal de détresse (S.O.S.) . Je peux me tromper, parce qu'ici, sur le métro flirt, l'anonymat est légion, mais je prends quand-même une chance...Alors, si c'est vraiment vous, et si vous le voulez bien, donnez-moi seulement quelques petites indices (pas trop apparentes, bien sûr) pour savoir où et quand, vous voyez cet homme habituellement ? Et si c'est vous, il me fera le plus grand plaisir de vous fournir cette précieuse aide, tentons le tout pour le tout une fois pour toute ! Et votre sourire !? :) Merci à l'avance ... xxx

Ouff ! Peut-être moi.., 28 décembre 2016