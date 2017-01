Fille aux cheveux courts vue au Metropolis 30 décembre

Nos regards se sont croisés quelques fois à la fin de la soirée de l'avant-veille au Metropolis. Tu as les cheveux courts, foncés, tu portais une robe noire et blanche. On s'est croisé quelques fois, entre autres au bar du fond de la salle du RDC (tu étais accotée au bar avec une amie), la dernière fois au vestiaire. J'ai failli aller te parler, mais n'ai pas osé. Tu m'intrigues, t'as l'air cool, j'aimerais te revoir et discuter autour d'une bière.

Gars au t-shirt noir avec des lunettes, 31 décembre 2016