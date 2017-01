Gars avec la tuque noir sur le bus 48 direction terminus Henri-Bourassa

Samedi 31 décembre vers 7:45 p.m. J'étais assise à un banc seul. Tu étais debout juste à côté de moi. Tu avais une tuque noire, un manteau genre gilet en fleece carrotté vert et noir/gris. Barbe courte et peut-être les yeux bleus ou verts....je n'osais pas trop te regarder. Tu est descendu au terminus, moi j'ai continué pour descendre au métro mais tu est resté dehors en haut. Je te trouvais beau et j'aurais aimé voir si ton sourire va avec le reste. Peut-être un jour je le verrai ;) Bonne année à toi! :)

Fille cheveux noir et manteau brun, 1 janvier 2017