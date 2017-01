Tu es descendue à Lionel-groulx

Direction Angrignon, on s'est regarder plusieurs fois l'un l'autre, toi avec tes jolies lunettes vintage et moi avec mon manteau carotté.. Avant que tu sortes à lionel-groulx, on s'est regardé longuement une dernière fois, je t'ai souris, toi aussi je crois, puis tu as disparue.. J'ai même pensé descendre avec toi pour t'inviter à prendre un verre ou je sais pas quoi, mais j'ai eu peur de te faire peur et devant mon hésitation, les portes se sont refermées et le train a reprit son trajet... je sais qu'on ne se connaît pas du tout, mais ça m'a fait un de ces noeuds dans le ventre comme ça m'était pas arrivé depuis longtemps.. :) En écrivant ici, je me disais que c'était encore possible qu'on fassent un jour connaissance.

Je sais que c'est quétaine, 3 janvier 2017