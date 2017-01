Fille cheveux noir avec son amie cheveux blonde à vieux port 31 décembre

C'était au party de nouvelles an à vieux port devant la scène de concert vers 22h30 min toi belle fille de cheveux noirs manteau noir écharpe moutarde je pense, avec ton amie une blonde qui porte une tuque noire moi avec manteau noir tuque noire j'étais avec un ami porte aporte une casquette NY, au début vous m'avez dit venir avec nous pour faire un selfie ensembles, apres j'ai essayer de prendre une vidéo avec ma perche à selfies mais a ne pas fonctionné alors j'ai lancé un "Tbrnk" :p et quelques minutes plutard tes disparu dans la folle. En écrivant ici, je veux te dire bonne année premièrement et si tu ma reconnu contacte moi sur vieuxportmtl1617@gmail.com

Gars de vieux port Le 31 déc, 3 janvier 2017