Le gars qui aide avec toutes

Les chances que vous lisez ceci sont plus improbables que les chances de moi de vous revoir ... Je vous vois dans le hall, je vous vois sortir de l'ascenseur, nous avons dit bonjour ... vous m'aider avec des boîtes et m'a apporté Un manteau quand j'avais froid ... j'ai remarqué la dernière fois que je vous ai vu, vous aviez un problème, votre tête était en bas et j'étais trop timide pour sourire à vous et vous dire, vous avez regardé beau ... j'espère que votre sentiment Mieux parce que j'ai besoin de mon sourire.

fille dehors et froid, 4 janvier 2017