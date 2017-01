Au gars que jai vu a metro

J'attendais sur le quai du métro atwater vers 20h environ. J'avais en main mon café Tim Hortons et mon manteau noir que je tenais sur mon bras avec mon sac blanc ardene ....et je tai supris entrain de me regarder toi homme de race je dirai soit grec ou arabe tu avais une barbe noir..et tu portais un manteau noir et pantalon noir . le métro est arrivée direction Angrignon. Je me suis assise et toi tu as décidé de venir t'assoir pres de moi . J'ai remarqué que tu me regardait comme si tu voulais me parler. Arrivé à Lionel Groulx jai prit le metro direction cote vertu et toi aussi. Tout au long du trajet on s'échange les regards. Malheureusement jai du debarqué a villa Maria et toi tu es resté dans le wagon. Peut être si tu avais fait le premier pas pour me parler jaurai été moin timide. Bref. Si tu lis ce message sache que j'aurai aimé te revoir et faire ta connaissance.

anon, 5 janvier 2017