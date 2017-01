Petit conseille aux dames

Si vous voyez un homme vous regarder et vous etes agresse ne penssez quil vous regarde pour votre charme ou parcquil veut votre numero , sil vous regarde c parcque vous le regarder vous aussi et il se pose exactement les meme questions que vous pas la peine de rouller les yeux tout le monde se regarde dans le metro !

Monsieur le psycho, 8 janvier 2017