En souvenir du vieux temps…

Si l'on se recroise dans la rue,ou quelque part dans la vie, le premier qui se remarque change de trottoir pour que l'autre ne puisse pas le voir..Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie : trop de souvenirs traumatisants, tristes et malheureux. Je sais que mon bien-être psychologique est le cadet de tes soucis, mais je tiens à ce que tu le saches. Espérant que tu feras preuve de compassion et de compréhension pour une fois envers moi.

Comptesse de Monte Cristo, 9 janvier 2017