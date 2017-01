Petit chaperon rouge

Tu étais assise juste à côté de moi dans la 136 direction nord vers 15h45. Je me suis levé pour ceder ma place à une dame plus agée. Je t'ai trouvée tellement jolie que je ne pouvais pas m'empêcher de te regarder du coin de l'oeil. Tu est petite et portais un jolie manteau rouge, ce qui te rendais encore plus irrésistible. Je ne sais pas si tu prend cette ligne de bus souvent, mais je souhaite de tout mon coeur te revoir et qui sais, peut-être qu'ont aura la chance de ce parler !

Le petit gentil loup, 10 janvier 2017