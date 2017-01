la fausse milf ( ou femme cougar )

A toi qui m'a fait la conversation dans la 189 en ce vendredi 13 .merci pour la belle et brève conversation que l'ont a eu ...ha ha ça m'a changer reellement les idee apres que ce jeune pas de classe met traiter de milf et de cougar parce quil avait envi de ce tremper lol .tu es un déménageur a ce que tu me disais ( et moi étudiant après 23 ans ) ; ) au plaisir de ce croiser a nouveau .je fini toujours a la même heure .a bientôt

du femme qui aimerai te reparler mais plus relax devant un café et ce coup là sans témoin qui écoute notre conversation, 13 janvier 2017