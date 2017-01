allo

bin moi j'suis un gars seul indépendant célibataire autonome ouvert d'esprit bonne écoute attentif compréhensif,je recherche une fille pour relation d'amitiée pour commencer et on verra part la suite j'habite laval-des rapides en appart seul jaime magasiner écouter des films les bons resto-j'ai une bonne jobs bien batie pour mon age j'fais 5p6 je tient mes promesses jsuis un grand batisseur jaime batir une relation sur du solide sur de bonne base j'ai une collone jsuis pas un voyageur,mais j'ai été élever a la campagne j'ai déja vue des nies d'oiseaux des des montagnes de sables se baigner toutes abiller dans un crique ect ect jsuis un oiseaux de nuit mais je vie le jour de bonne heures le matin,bon chere ami (e)plus tu men dit sur toi,plus je te rendrais service...les yeux ca parles et beaucoup le regard,et jsuis discret jsuis tres tres polie mais jaime la femme cest incroyable jpeut t'aimer te comprendre et te serrer dans mes bras je ne bois pas fume pas pas de carte de crédit pas de dette pas de cell jsuis mignion.

mysteres, 14 janvier 2017