Longtemps de cela mais toujours en tête

Les chances que tu t'y reconnaissent sont plus que minime depuis les années. Toi qui prenais le bus jusqu'à Lasalle et qui ce rendais avec moi au métro angrignon. Toi qui avais des long cheveux blond châtain foncé et un peut bouclés tu avais le style métal mais sans trop de chichi. Voila 3 ans passer déjà que je tes vue. Je suis retourner dans ma région natal et je pense toujours a comment tu me regardait. Si tu t'y reconnaît, s'il as une minime chance que tu pense que sa soit toi. Moi je suis petite de taille et de grosseur, cheveux noir qui te regardais beaucoup en essayant de ne pas trop faire a ce que sa ce voie et maladroitement peut être un peut trop. Si tu pense te reconnaître écrit moi ici metroflirt@hotmail.com

La fille qui aimait ton regard, 17 janvier 2017