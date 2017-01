Liseuse de Sartre

Mercredi matin je 11 janvier. T'a embarqué le 168 au Metro Square-Victoria je crois. J'étais assis en face de toi. On s'est échangé des regards, je t'ai souri. T'as débarqué sur l'ile des Sœurs, un arrêt avant le mien. J'ai débarqué pour te parler et t'offrir un café, mais les mots me manquaient et je n'ai pas eu le courage de te parler. Pour cela, je m'en veux. Je vais te laisser une enveloppe au café près de ton arrêt dans les objets perdus. Si tu veux bien prendre un café avec moi, écris-moi au courriel qui se trouve dans l’enveloppe.

Doigts Croisés, 17 janvier 2017