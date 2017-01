Au musicien, assez cute.

Je voudrais être plus clair, toi joli homme peut-être début quarantaine, je disais l'autre jour que je te voyais avec une guitare ou des fois un hukulele le matin dans le métro de Côte-Vertu direction Montmorency, je crois que tu aimes la musique tout comme moi d'ailleurs, avec ta casquette avec Logo de guitare dessus et tu écoutes paisiblement ta musique avec tes écouteurs, je sais que tu lis le Métro car tu en prends un à tout les matins, moi je suis comme un peu amoureuse de toi de ton style, ton calme, moi je suis assez jolie , tout juste 39 ans. J'espère pendre un café un jour avec mon musicien. xxxx

La fille, petite, châtaine, yeux bleus au manteau rouge et porte toujours boucles d'oreille en note de musique xxx, 17 janvier 2017