Oui, tu es très jolie…

J'essayais de ne pas te regarder. Tassé dans mon coin, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé personne. Peur de l'engagement et de la déception, y parait. N'empêche, j'ai encore du goût et je peux te dire que je devais me retenir de ne pas te fixer du regard. Je recommencerai pu, promis.

Le weirdo, 18 janvier 2017