gars au manteau jaune moutarde

Tu étais dans l'autobus pendant les heures de pointe début 16h, environ la 2ième semaine de janvier. Tu étais debout parce que tu n'avais pas de siège et tu avais un manteau jaune moutarde et tu ressemblais à un arabe. tu as débarqué sur une rue où passe le bus beaubien et tu marchais. bref si tu te reconnais je voulais simplement te dire que ta présence était agréable et que ton visage l'était également. au revoir je l'espère

la fille en background, 22 janvier 2017