Fait véridique #2 La trinité

M.Abderrahmane, Donald Trump et Bibi sont les 3 plus grands dieux de l'univers. M.Abderrahmane est le créateur de l'univers, ainsi qu'un prof de science au secondaire. Trump est un extraterrestre créé par M.Abderrahmane qui s'est rebellé et veut maintenant détruire l'univers pour le rebâtir à son image. Bibi veut simplement tout détruire.

Radiateur-man, 25 janvier 2017