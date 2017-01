TU M’AS AIDÉ À RENTRER MON ORDI DANS MON SAC

Merci énormément, j'avais les mains vraiment pleines dans le wagon quand j'ai tenté de mettre mon lap top Mac dans mon sac à dos. J'avais beaucoup de difficulté à réussir cette tâche debout Quand je t'ai vue m'ouvrir tes bras , de manière angélique pour m'offrir ton aide. Et en prime, tu souriais. Cela m'a énormément touché et j'étais devenu Un peu nerveux en tassant certaines choses à l'intérieur de Mon sac pour faire rentrer mon ordi. Par la suite je t'ai remercié mais j'aurais dû t'offrir un des frruits que j'avais AVEC moi, sûrement trop ému pour y penser à temps. Par la suite je me suis mis à côté de Toi collé aux qui ne s'ouvrent pas, puis tu es descendu au métro jean Talon. À Bien y penser j'aimerais bien te revoir ange gardien au cœur d'or, j'ai Ton beau visage de Femme gravée dans l'âme en ce jeudi Matin 26 Janvier Ecris-moi : sansriencraindre@gmail.com

Le Noir Reconnaissant, 26 janvier 2017