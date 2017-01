A celle sur la ligne 24 Sherbrooke Ouest

Merci pour votre attention de m'avoir fait une place. Rare sont les gens avec une telle delicatesse. Vous m'avez emerveille lorsque la dame agee aussi a eu besoin d'aide. J'aurais bien aime qu'on poursuivre la conversation mais une telle gentillesse m'a pris par suprise et de plus comme je sortais de l'hôpital Notre-Dame, j'avais la tete ailleurs. En plus, d'etre jolie, vous me semblez d'avoir un grand cœur. Si jamais ma bouteille a la mer vous retrouve, je souhaiterais si vous le vouliez faire plus ample connaissance au travers d'un ou de deux cafes quelque part sur la rue Sherbrooke. Peu importe que vous me lisiez ou pas, vous avez fait 2 bonnes actions avant 10hres AM. J'espere que la vie vous le rendra.

Le gars qui se cherchait un banc, 26 janvier 2017