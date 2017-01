À toi , beau jeune homme qui a illuminé ma journée avec son sourire

Le soir du samedi 28 janvier dans la ligne jaune direction Berri , j'étais avec une amie , elle étais un peu plus grande que moi . J'étais entraîne de lire mes messages sur mon cellulaire , soudais nos yeux se sont croisé , tu as les cheveux long et tu portais une capuche grise . Tu m'as sourié mais ça m'a tellement perturbé que je ne savais plus quoi faire ^^ si tu te reconnaît repend moi stp ^^

La fille bizarre xD, 29 janvier 2017