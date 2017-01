PEEL 6h40 le matin, au beau gars manteau beige

Salut! Presque tout les matins, en sortant du métro Peel vers 6h40, nous sortons en même temps, tu prends le journal métro et tu sors puis tu montes, rue Metcalfe jusqu'au bout! Lundi tu avais ton manteau beige habituel et un capuchon rose ^^ Tu est cute et tu as de belles lèvres ^^

Jakob, 30 janvier 2017