Metro Beaubien a Berri vers 8:30

A toi chère jolie demoiselle qui a embarqué sur le train à la même porte avec moi au station Beaubien: Vous venez de descendre les escaliers quand le train est arrivé. J'ai passé une longue journée au travail et j'étais super fatigué de ne pas avoir eu mon dîner. Je vous ai remarqué après j'ai pris un gorgée de ma bouteille d'eau bleue, je ne pouvais pas croire comment tu étais belle. J'étais un peu timide et trop fatigué pour dire quelque chose avant un bonhomme s'est assis près de vous. On s'est échangé des regards et je pense avoir remarqué que vous avez souriez un peu. Vous avez laissé tomber vos beaux cheveux juste avant Berri, je pensais que tu t'allais rester dans le train, mais tu t'es levé à la dernière minute pour descendre. J'ai voulu te suivre pour te dire à comment vous avez pris mon souffle, mais j'étais tellement épuisé que je ne pouvais pas me lever. Bref, je regrette énormément de ne pas avoir l'énergie de vous parler. Bonne soirée!

Gars fatigué avec la bouteille d'eau bleue, 31 janvier 2017