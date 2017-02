la jolie au cheveux rose

chaque jour je te vois et tu fais palpiter mon cœur. tu prend la 185 a 7.15 le matin et je te vois toujours passer devant moi pour sortir. J'aimerais passer plus de temps avec toi. Fais moi signe.

Le gars au cheveux vert qui t'aime, 2 février 2017