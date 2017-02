Meilleur chauffeur de taxi qui m’a amenée au super c hier jeudi

Clin d'oeil au chauffeur de taxi qui m'a amenée au super c hier jeudi. Vous êtes le meilleur chauffeur de taxi que j'ai rencontré jusqu'à maintenant à montréal.Quand le chauffeur de taxi se lève pour t'ouvrir la porte et te souhaite une bonne journée avec un sourire sincère ça fini bien la journée et la semaine. Merci encore! Changez surtout pas. Vous êtes un soleil! Et votre musique classique au top. Bonne journée continuer votre bon travail une cliente très satisfaite!! Très pratique le couvre siège en plastique ;)

La fille avec son fils, 3 février 2017