L’Barouf mardi 31 janvier

Ton ami et toi nous avons payé des verres, nous avons choisi du mousseux et avons passé une excellente soirée tous les quatre! Dominic / Dominique, je t'ai trouvé super sympathique et séduisant, tu travailles dans le secteur du syndicat... Au plaisir de te revoir au L'Barouf mardi prochain avec mon amie que tu croyais mon amoureuse, qui jouait au piano jazz!

De Marie-Pierre, celle à qui tu as demandé son Facebook ;-), 3 février 2017