Le beau gars qui souriait

Je t'ai vu aujourd'hui le 3 février 2017 à la station jean talon direction cote vertu tu portais des jeans noirs des espadrilles blancs puis un manteau noir t'ètais beau j'étais avec mes deux amies.le métro est arrivé puis il y avait une situation alors moi et mes amies on a commencé à rire à haute voix après l'aventure est fini car on est descendu à la station mont royal et en sortant nos yeux se sont croisés et t'avais le plus beau sourire que j'ai jamais vu !!

La fille qui n'arrêtait pas de rire, 4 février 2017