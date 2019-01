On prend toujours un train (ici, un métro, mais je voulais rester fidèle à Joselito!)

Les couches usagées habitaient ma routine. Mes deux mains dans la douce eau chaude de l'évier en fredonnant "Nos histoires" de Maxim Landry, je me rendis compte qu'il n'y avait plus de savon à lessive. Direction Loblaw's, métro Jean-Talon, je t'ai vue, cigarette à la bouche, pantalons capri aux jambes et menottes aux mains, escortée par un agent de la paix. Immédiatement, mon coeur a chaviré et j'aimerais te revoir, station Jean-Talon, et cette fois, j'aurai de l'argent comptant. Unité 9 ou 10, je t'attends, impatiemment, l'instant d'un instant...

Monsieur I au T-shirt TMNT qui n'en laisse aucune indifférente..., 24 mars 2017